На Одещині прикордонники виявили «нічних туристів», які намагалися потрапити до Молдови

Чоловіки звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів, який за 3200 доларів з кожного надавав онлайн-вказівки з навігації.

В Одеській області прикордонники за допомогою дрона виявили «нічних туристів». Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Двоє чоловіків намагалися нелегально потрапити до придністровського регіону Молдови. Для цього звернулися за допомогою до адміністратора одного з телеграм-каналів, який за 3200 доларів США з кожного надавав онлайн-вказівки з навігації.

Охочих незаконно перетнути державний кордон виявив оператор безпілотника в Подільському районі, де їх в подальшому і затримали.

Щодо чоловіків складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП. Справи скерували до суду.

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