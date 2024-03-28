На Львівщині суд покарав чоловіка, який відмовився від мобілізації через релігію

Військовозобов'язаний заявив, що він є вірянином і «не бажає тримати зброю в руках, оскільки цього забороняє його церква та релігія».

Фото: unian.ua

На Львівщині суд покарав чоловіка, який отримав повістку, але після проходження військово-лікарської комісії не з'явився до ТЦК. Свої дії він пояснив релігійними переконаннями. Про це йдеться у вироку Червоноградського міського суду Львівської області (справа № 459/11/24)

У суді військовозобов'язаний визнав свою провину частково, а дії працівників ТЦК назвав неправомірними.

Чоловік сказав, що пройшов лікарську комісію, але мав скарги на здоров’я, які не взяли до уваги. За його словами, він є вірянином і «не бажає тримати зброю в руках, оскільки цього забороняє його церква та релігія». Військовозобов'язаний нагадав, що за таких умов має право на альтернативну (невійськову) службу.

Водночас працівники ТЦК у суді наголосили, що чоловік із відповідною заявою про виконання альтернативної служби чи відмову від неї не звертався.

Як вказується, Релігійна організація Релігійної громади «Агапа» Церкви Християн Віри Євангельської у м. Львові відповіла на отриманий запит, що підсудний не є членом церкви і водного хрещення у ній не приймав.Священник релігійної громади додав, що релігія прямо не забороняє нести військову службу. Він також зауважив, що хрещення той все ж прийняв, але не є членом громади.

В результаті суд визнав чоловіка винним. Він отримав три роки позбавлення волі, але ще може оскаржити вирок.

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