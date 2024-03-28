Во Львовской области суд наказал мужчину, который отказался от мобилизации из-за религии

Военнообязанный заявил, что он верующий и «не желает держать оружие в руках, поскольку этого запрещает его церковь и религия».

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Во Львовской области суд наказал мужчину, который получил повестку, но после прохождения военно-врачебной комиссии не явился в ТЦК. Свои действия он объяснил религиозными убеждениями. Об этом идет речь в приговоре Червоноградского городского суда Львовской области (дело № 459/11/24)

В суде военнообязанный признал свою вину частично, а действия работников ТЦК назвал неправомерными.

Муж сказал, что прошел врачебную комиссию, но имел жалобы на здоровье, которые не приняли во внимание. По его словам, он верующий и «не желает держать оружие в руках, поскольку этого запрещает его церковь и религия». Военнообязанный напомнил, что в таких условиях имеет право на альтернативную (невоенную) службу.

В то же время, работники ТЦК в суде подчеркнули, что мужчина с соответствующим заявлением о выполнении альтернативной службы или отказ от нее не обращался.

Как указывается, Религиозная организация Религиозной общины «Агапа» Церкви Христиан Веры Евангельской во Львове ответила на полученный запрос, что подсудимый не является членом церкви и водного крещения в ней не принимал. Священник религиозной общины добавил, что религия прямо не запрещает нести военную службу. Он также отметил, что крещение тот все же принял, но не является членом общины.

В результате суд признал мужчину виновным. Он получил три года лишения свободы, но может обжаловать приговор.

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