Заполнение декларации: НАПК собрало самые распространенные ошибки и пути их решения

В НАПК напомнили, что подать исправленную декларацию можно только один раз в течение 30 дней.

Фото: dp.tax.gov.ua

Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что технические ошибки являются частым явлением при заполнении деклараций. Об этом заявили в пресслужбе НАПК.

В ведомстве отметили, что на странице «Техническая помощь в работе с реестрами НАПК» были собраны самые распространенные ошибки и пути их решения.

Кроме того, если у лиц остались вопросы технического характера во время работы с Реестром деклараций, можно отправить полноэкранный скриншот ошибки с описанием на почту [email protected].

НАПК также напомнило, если же ошибка в поданной декларации все же была допущена, то подать исправленную декларацию можно только один раз в течение 30 дней.

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