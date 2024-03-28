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Заполнение декларации: НАПК собрало самые распространенные ошибки и пути их решения

17:06, 28 марта 2024
В НАПК напомнили, что подать исправленную декларацию можно только один раз в течение 30 дней.
Заполнение декларации: НАПК собрало самые распространенные ошибки и пути их решения
Фото: dp.tax.gov.ua
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что технические ошибки являются частым явлением при заполнении деклараций. Об этом заявили в пресслужбе НАПК.

В ведомстве отметили, что на странице «Техническая помощь в работе с реестрами НАПК» были собраны самые распространенные ошибки и пути их решения.

Кроме того, если у лиц остались вопросы технического характера во время работы с Реестром деклараций, можно отправить полноэкранный скриншот ошибки с описанием на почту [email protected].

НАПК также напомнило, если же ошибка в поданной декларации все же была допущена, то подать исправленную декларацию можно только один раз в течение 30 дней.  

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