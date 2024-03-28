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Минимальная зарплата-2024: сколько будут платить работникам с 1 апреля

16:33, 28 марта 2024
С 1 апреля повысится размер минимальной заработной платы.
Минимальная зарплата-2024: сколько будут платить работникам с 1 апреля
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С 1 апреля 2024 меняется размер минимальной заработной платы. Об этом напомнили в Главном управлении Государственной налоговой службы Днепропетровской области.

Минимальная заработная плата устанавливается одновременно в месячном и почасовом размере.

Согласно ст. 8 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2024 год» с 01.04.2024 г. размер минимальной заработной платы в месячном размере составит 8000 грн, в почасовом размере – 48 грн.

Как известно, с 1 января 2024 размер минимальной зарплаты составлял 7100 грн.

В связи с увеличением размера минимальной заработной платы подлежат перерасчету размеры тарифных ставок и должностных окладов для хозяйствующих субъектов, условия оплаты труда которых определены исходя из размера минимальной заработной платы.

Прожиточный минимум не изменится и останется в силе до конца текущего года в следующем размере:

  • для детей до 6 лет – 2563 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет – 3196 грн;
  • для трудоспособных лиц – 3028 грн;
  • для лиц, потерявших трудоспособность – 2361 грн.

Общий показатель прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц – 2920 грн.

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