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Мінімальна зарплата-2024: скільки платитимуть працівникам з 1 квітня

16:33, 28 березня 2024
З 1 квітня підвищиться розмір мінімальної заробітної плати.
Мінімальна зарплата-2024: скільки платитимуть працівникам з 1 квітня
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З 1 квітня 2024 року змінюється розмір мінімальної заробітної плати. Про це нагадали в Головному управлінні Державної податкової служби у Дніпропетровській області.

Мінімальна заробітна плата встановлюється одночасно в місячному та погодинних розмірах.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» з 01.04.2024 р. розмір мінімальної заробітної плати у місячному розмірі становитиме 8000 грн, у погодинному розмірі – 48 грн.

Як відомо, з 1 січня 2024 року розмір мінімальної зарплати становив 7100 грн.

У зв’язку із збільшенням розміру мінімальної заробітної плати підлягають перерахунку розміри тарифних ставок і посадових окладів для суб’єктів господарювання, умови оплати праці яких визначені виходячи із розміру мінімальної заробітної плати.

Прожитковий мінімум не зміниться і залишиться чинним до кінця поточного року в такому розмірі:

  • для дітей віком до 6 років – 2563 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років – 3196 грн;
  • для працездатних осіб – 3028 грн;
  • для осіб, які втратили працездатність, – 2361 грн.

Загальний показник прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць – 2920 грн.

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