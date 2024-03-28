У Японії змінюється виробництво підгузків через спад народжуваності

Продажі підгузків для дорослих в Японії вже більш ніж десять років випереджають показники таких товарів для немовлят.

В Японії значно скорочують виробництво підгузків для немовлят, натомість збільшуючи обсяги виробництва продукції для літніх людей. Причина - скорочення народжуваності.

Виробник підгузків у Японії Oji Holdings повідомив, що припинить виготовляти продукт для немовлят, натомість збільшить виробництво підгузків для дорослих, пише The Guardian.

Продажі компанії впали з приблизно 700 мільйонів у 2001 році до 400 мільйонів на сьогодні.

Фірма планує розпродати дитячі підгузки на внутрішньому ринку, а потім розширити виробництво, зокрема на Індонезію та Малайзію, де очікують зростання попиту.

У заяві Oji Holdings йдеться, що її дочірня компанія Oji Nepia зараз виробляє 400 млн дитячих підгузків щороку. Виробництво падає з 2001 року, коли компанія досягла свого піку – 700 млн підгузків.

У 2011 році найбільший японський виробник підгузків Unicharm заявив, що продажі цих товарів для дорослих перевищили продажі для немовлят.

Тим часом ринок підгузків для дорослих зростає і оцінюється в понад $2 млрд. Японія зараз має одне з найстаріших у світі населення: майже 30% японців віком 65 років і старші. Торік частка осіб старше 80 років у країні вперше перевищила 10%.

Уряд неабияк переймається такою тенденцією, а прем’єр-міністр Фуміо Кісіда пообіцяв фінансову допомогу сімʼям, доступніший догляд за дітьми та більше відпусток для батьків. Проте урядові кампанії із заохочення до створення сімей мали невеликий вплив.

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