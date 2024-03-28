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Дональд Туск заявив, що ЄС запровадить 50% мита на агропродукцію з рф і Білорусі

16:30, 28 березня 2024
За словами глави польського уряду, 50% мито на аграрну продукцію з росії і Білорусі фактично означатиме ембарго на імпорт цієї продукції до ЄС.
Дональд Туск заявив, що ЄС запровадить 50% мита на агропродукцію з рф і Білорусі
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Глава уряду Польщі Дональд Туск заявив, що Європейський Союз запровадить 50% мита на аграрну продукцію з росії і Білорусі, що фактично означатиме ембарго на імпорт цієї продукції до ЄС. Про це він сказав під час спільного з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем брифінгу, який відбувся у Варшаві.

За його словам, у питанні сільського господарства було зроблено крок вперед.

Туск зазначив, що Польща ініціювала «дипломатичний наступ» у справі блокади імпорту російського і білоруського збіжжя і сільськогосподарських продуктів.

«І ми отримали результат однозначний із запровадженням ембарго. Ми чекаємо на остаточне формальне рішення, але, здається, ми за крок від того, щоб на російські і білоруські сільськогосподарські продукти ЄС запровадив мито у розмірі 50%, що фактично означає здійснення нашої спільної мети - блокування російського і білоруського імпорту до Європи», - заявив Туск.  

Раніше ми писали, що Україна і Польща провели черговий раунд переговорів.

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