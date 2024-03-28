Дональд Туск заявил, что ЕС введет 50% пошлины на агропродукцию из рф и Беларуси

По словам главы польского правительства, 50% пошлины на аграрную продукцию из россии и Беларуси фактически будет означать эмбарго на импорт этой продукции в ЕС.

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз введет 50% пошлины на аграрную продукцию из россии и Беларуси, что фактически будет означать эмбарго на импорт этой продукции в ЕС. Об этом он сказал во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга, состоявшегося в Варшаве.

По его словам, в вопросе сельского хозяйства был сделан шаг вперед.

Туск отметил, что Польша инициировала «дипломатическое наступление» по делу блокады импорта российского и белорусского зерна и сельскохозяйственных продуктов.

«И мы получили результат однозначен с введением эмбарго. Мы ждем окончательного формального решения, но, кажется, мы в шаге от того, чтобы на российские и белорусские сельскохозяйственные продукты ЕС ввел пошлину в размере 50%, что фактически означает осуществление нашей общей цели - блокирование российского и белорусского импорта в Европу», - заявил Туск.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша провели очередной раунд переговоров.

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