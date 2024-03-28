Практика судов
  1. В мире

Дональд Туск заявил, что ЕС введет 50% пошлины на агропродукцию из рф и Беларуси

16:30, 28 марта 2024
По словам главы польского правительства, 50% пошлины на аграрную продукцию из россии и Беларуси фактически будет означать эмбарго на импорт этой продукции в ЕС.
Дональд Туск заявил, что ЕС введет 50% пошлины на агропродукцию из рф и Беларуси
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава правительства Польши Дональд Туск заявил, что Европейский Союз введет 50% пошлины на аграрную продукцию из россии и Беларуси, что фактически будет означать эмбарго на импорт этой продукции в ЕС. Об этом он сказал во время совместного с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем брифинга, состоявшегося в Варшаве.

По его словам, в вопросе сельского хозяйства был сделан шаг вперед.

Туск отметил, что Польша инициировала «дипломатическое наступление» по делу блокады импорта российского и белорусского зерна и сельскохозяйственных продуктов.

«И мы получили результат однозначен с введением эмбарго. Мы ждем окончательного формального решения, но, кажется, мы в шаге от того, чтобы на российские и белорусские сельскохозяйственные продукты ЕС ввел пошлину в размере 50%, что фактически означает осуществление нашей общей цели - блокирование российского и белорусского импорта в Европу», - заявил Туск.

Ранее сообщалось, что Украина и Польша провели очередной раунд переговоров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции

Украинское правительство надеется, что вместе с польским правительством сможет добиться того, чтобы импорт российской продукции был запрещен.

Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки

Как сообщает Нацбанк, Совет оверсайта не исключает уже в скором будущем, что курс гривны могут привязать к евро.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных

Теперь Руслан Стефанчук сможет подписать принятый закон о переосмотре ограниченно пригодных и передать его на подпись Президенту.

Верховный Суд объяснил, чем буллинг учеников со стороны педагога отличается от ссоры или конфликта

Сами по себе заявления родителей без доказательств действий педагога в отношении учащихся не свидетельствуют о буллинге и аморальности проступка, который является основанием для увольнения – Верховный Суд.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді