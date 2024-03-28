Ситуация на границе и торговля в агросекторе: Украина и Польша провели очередной раунд переговоров

Денис Шмыгаль сообщил, что во время встречи стороны обсудили ряд вопросов, которые «составляют взаимный интерес в нашем сотрудничестве».

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Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина и Польша провели очередной раунд правительственных консультаций.

«Украина и Польша – стратегические союзники. Должны четко понимать, насколько значима взаимоподдержка и потенциал нашего сотрудничества», - заявил он.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, которые «составляют взаимный интерес в нашем сотрудничестве».

Кроме того, стороны уделили большое внимание сложным темам: ситуация на границе и торговля в агросекторе.

Шмыгаль заявил, что ожидает от Польши конкретных ответов на предложенные шаги.

«Уже большая часть из них выполнена. Ожидаем запрет Еврокомиссией транзита и экспорта из россии и Беларуси товаров, а также согласование нашего соглашения о совместном контроле на пунктах пропуска», - заявил премьер.

Он отметил, что стратегические отношения подразумевают взаимное доверие и открытость, способность к диалогу и компромиссу.

«Рассчитываем, что сегодняшние консультации принесут результат и мы найдем пути урегулирования проблемных вопросов», - добавил он.

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