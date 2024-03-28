Некоторые пользователи соцсети Маска Х смогут получить премиум-функции бесплатно: детали

Все аккаунты с более чем 2 500 подтвержденными подписчиками получат бесплатный доступ к подписке Premium, которая обычно стоит $8 в месяц.

Миллиардер Илон Маск объявил об изменениях на своей платформе X (Twitter), согласно которым некоторые пользователи смогут получить премиум-функции бесплатно.

Так, все аккаунты с более чем 2 500 подтвержденными подписчиками получат бесплатный доступ к подписке Premium, которая обычно стоит $8 в месяц.

Пользователи с 5 000 подтвержденными подписчиками или более получат бесплатный доступ к функциям Premium+.

Премиум-функции включают возможность редактировать и писать длинные сообщения, уменьшить количество рекламы, синюю галочку возле названия аккаунта, доступ к модели искусственного интеллекта Grok.

Как отмечает Sky News, такие изменения происходят на фоне того, как X опроверг резкий отток пользователей с платформы после покупки Илоном Маском тогда еще Twitter. Аналитическая платформа Sensor Tower выяснила, что количество ежедневных пользователей мобильного приложения X в мире упало до 174 миллионов в феврале, что на 15% меньше, чем годом ранее. Между тем в X заявляют, что у них 250 миллионов активных ежедневных пользователей — менее 258 миллионов, о которых заявлял Маск в то время, когда возглавил соцсеть.

«Это снижение количества активных пользователей мобильного приложения X могло быть вызвано разочарованием пользователей из-за вопиющего содержимого, общими техническими проблемами платформы и растущей угрозой платформ короткого видео», - сказал старший аналитик Sensor Tower Абе Юсеф.

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