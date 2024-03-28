Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

Некоторые пользователи соцсети Маска Х смогут получить премиум-функции бесплатно: детали

16:48, 28 марта 2024
Все аккаунты с более чем 2 500 подтвержденными подписчиками получат бесплатный доступ к подписке Premium, которая обычно стоит $8 в месяц.
Некоторые пользователи соцсети Маска Х смогут получить премиум-функции бесплатно: детали
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Миллиардер Илон Маск объявил об изменениях на своей платформе X (Twitter), согласно которым некоторые пользователи смогут получить премиум-функции бесплатно.

Так, все аккаунты с более чем 2 500 подтвержденными подписчиками получат бесплатный доступ к подписке Premium, которая обычно стоит $8 в месяц.

Пользователи с 5 000 подтвержденными подписчиками или более получат бесплатный доступ к функциям Premium+.

Премиум-функции включают возможность редактировать и писать длинные сообщения, уменьшить количество рекламы, синюю галочку возле названия аккаунта, доступ к модели искусственного интеллекта Grok.

Как отмечает Sky News, такие изменения происходят на фоне того, как X опроверг резкий отток пользователей с платформы после покупки Илоном Маском тогда еще Twitter. Аналитическая платформа Sensor Tower выяснила, что количество ежедневных пользователей мобильного приложения X в мире упало до 174 миллионов в феврале, что на 15% меньше, чем годом ранее. Между тем в X заявляют, что у них 250 миллионов активных ежедневных пользователей — менее 258 миллионов, о которых заявлял Маск в то время, когда возглавил соцсеть.

«Это снижение количества активных пользователей мобильного приложения X могло быть вызвано разочарованием пользователей из-за вопиющего содержимого, общими техническими проблемами платформы и растущей угрозой платформ короткого видео», - сказал старший аналитик Sensor Tower Абе Юсеф.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей

Лента новостей

Блоги
Публикации
Ольга Стефанишина объяснила, почему Еврокомиссия не пошла на полный запрет на импорт российской продукции

Украинское правительство надеется, что вместе с польским правительством сможет добиться того, чтобы импорт российской продукции был запрещен.

Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки

Как сообщает Нацбанк, Совет оверсайта не исключает уже в скором будущем, что курс гривны могут привязать к евро.

Верховная Рада разблокировала подписание закона о повторном медицинском осмотре ограниченно пригодных

Теперь Руслан Стефанчук сможет подписать принятый закон о переосмотре ограниченно пригодных и передать его на подпись Президенту.

Верховный Суд объяснил, чем буллинг учеников со стороны педагога отличается от ссоры или конфликта

Сами по себе заявления родителей без доказательств действий педагога в отношении учащихся не свидетельствуют о буллинге и аморальности проступка, который является основанием для увольнения – Верховный Суд.

Верховный Суд рассмотрел дело женщины, с которой горсовет хотел взыскать выплаченные средства адресной помощи ВПЛ

Верховный Суд подчеркнул, что адресная помощь внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание и денежная компенсация за аренду жилья – это разные виды помощи.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Как остановить безосновательное давление на бизнес, выполняет ли свою роль прокуратура и эффективен ли институт следственных судей
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Кисіль
    Роман Кисіль
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Лев Кишакевич
    Лев Кишакевич
    голова Етичної Ради, суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Юрій Луганський
    Юрій Луганський
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді