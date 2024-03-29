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Трое травмированных в ДТП на Житомирщине: в больнице задержали нетрезвого водителя мотоцикла

11:15, 29 марта 2024
Водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения врезался в бетонные плиты и был госпитализирован с еще двумя пассажирками.
Трое травмированных в ДТП на Житомирщине: в больнице задержали нетрезвого водителя мотоцикла
Источник фото: полиция Житомирской области
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Три человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Олевщине вблизи села Перги. Нетрезвого водителя мотоцикла задержали правоохранители. Об этом сообщила полиция Житомирской области.

Сообщение об аварии поступило от медицинских работников, после чего на место происшествия отправились следственно-оперативная группа отделения полиции №2 города Олевск Коростенского района. По предварительным данным, 34-летний местный житель, управляя мотоциклом "Lifan", не справился с управлением и врезался в бетонные плиты. На мотоцикле также находились две пассажирки.

Обе женщины, 22 и 32 лет, получили травмы и были госпитализированы в реанимационное отделение Олевской больницы. Выявлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено соответствующим тестом (2,3 промилле). Ему оказывается медицинская помощь.

Правоохранители проводят досудебное расследование по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения).

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