Троє травмованих у ДТП на Житомирщині: у лікарні затримали нетверезого водія мотоцикла

Водій мотоцикла у стані алкогольного сп'яніння врізався у бетонні плити та був госпіталізовинй зі ще двома пасажирками.

Джерело фото: поліція Житомирської області

Три людини постраждали в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Олевщині поблизу села Перги. Нетверезого водія мотоцикла затримали правоохоронці. Про це повідомила поліція Житомирської області.

Повідомлення про аварію надійшло від медичних працівників, після чого на місце події вирушили слідчо-оперативна група відділення поліції №2 міста Олевськ Коростенського району. За попередніми даними, 34-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом «Lifan», не впорався з керуванням та врізався у бетонні плити. На мотоциклі також перебували дві пасажирки.

Обидві жінки, 22 та 32 років, отримали травми та були госпіталізовані до реанімаційного відділення Олевської лікарні. Виявлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, що було підтверджено відповідним тестом (2,3 проміле). Йому надається медична допомога.

Правоохоронці проводять досудове розслідування за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

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