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ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів

14:07, 28 березня 2024
Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові подань про призначення суддів.
ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів
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У четвер, 28 березня, Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України про призначення п’ятьох суддів на посади до місцевих судів. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Серед них:

Сластьон Анни Олегівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Худенка Андрія Антоновича  – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Череватої Вероніки Іванівни – на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області;

Кушнір Ганни Вікторівни – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Омельник Марини Миколаївни – на посаду судді Харківського районного суду Харківської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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