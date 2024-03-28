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ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды

14:07, 28 марта 2024
Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли быть основанием для отказа во внесении Президенту представлений о назначении судей.
ВСП внесет Зеленскому представление о назначении 5 судей в местные суды
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В четверг, 28 марта, Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины о назначении пяти судей на должности в местные суды. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Среди них:

Сластьон Анни Олегівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Худенка Андрія Антоновича  – на посаду судді Господарського суду Закарпатської області;

Череватої Вероніки Іванівни – на посаду судді Арцизького районного суду Одеської області;

Кушнір Ганни Вікторівни – на посаду судді Херсонського міського суду Херсонської області;

Омельник Марини Миколаївни – на посаду судді Харківського районного суду Харківської області.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів.

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