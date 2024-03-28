Деякі користувачі соцмережі Маска Х зможуть отримати преміум-функції безкоштовно: деталі

Усі облікові записи з понад 2 500 підтвердженими передплатниками, отримають безкоштовний доступ до підписки Premium, яка зазвичай коштує $8 на місяць.

Мільярдер Ілон Маск оголосив про зміни на своїй платформі X (Twitter), згідно з якими деякі користувачі зможуть отримати преміум-функції безкоштовно.

Так, усі облікові записи з понад 2 500 підтвердженими передплатниками, отримають безкоштовний доступ до підписки Premium, яка зазвичай коштує $8 на місяць.

Користувачі з 5 000 підтвердженими передплатниками або більше матимуть безкоштовний доступ до функцій Premium+.

Преміум-функції включають можливість редагувати та писати довгі повідомлення, зменшити кількість реклами, синю галочку біля назви облікового запису, доступ до моделі штучного інтелекту Grok.

Як зазначає Sky News, такі зміни відбуваються на тлі того, як X спростував різкий відтік корисувачів з платформи після купівлі Ілоном Маском тоді ще Twitter. Аналітична платформа Sensor Tower зʼясувала, що кількість щоденних користувачів мобільного застосунку X у світі впала до 174 мільйонів у лютому, що на 15% менше, ніж роком раніше. Тим часом в X заявляють, що мають 250 мільйонів активних щоденних користувачів — менше за 258 мільйонів, про які заявляв Маск у час, коли очолив соцмережу.

«Це зниження кількості активних користувачів мобільного застосунку X могло бути викликане розчаруванням користувачів через кричущий вміст, загальними технічними проблемами платформи та зростаючою загрозою платформ короткого відео», — сказав старший аналітик Sensor Tower Абе Юсеф.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.