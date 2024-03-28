Ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі: Україна і Польща провели черговий раунд переговорів

Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі сторони обговорили низку питань, які «становлять взаємний інтерес у нашій співпраці».

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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна і Польща провели черговий раунд урядових консультацій.

«Україна та Польща стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємопідтримка і потенціал нашого співробітництва», - заявив він.

Під час зустрічі було обговорено низку питань, які «становлять взаємний інтерес у нашій співпраці».

Крім того, сторони приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі.

Шмигаль заявив, що очікує від Польщі конкретні відповіді на запропоновані кроки.

«Уже більша частина з них виконана. Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з росії та Білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», - заявив премʼєр.

Він зазначив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру та відкритість, здатність до діалогу та компромісу.

«Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань», - додав він.

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