В Черкасской области мошенническим путем присвоили землю стоимостью более 6 млн грн

Аферисты, среди которых был государственный регистратор, используя поддельные решения Уманского горсовета о выделении четырех земельных участков, зарегистрировали право собственности.

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В Черкасской области направили в суд обвинительный акт в отношении трех членов организованной группы, которые реализовали мошенническую схему по завладению земельными участками. Об этом сообщает областная прокуратура.

Им инкриминировано мошенничество, подлог и использование поддельных документов, а также злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги.

Расследованием установлено, что житель Умани привлек к противоправной деятельности двух подельников и государственного регистратора.

Участники организованной группы, используя поддельные решения Уманского городского совета о выделении четырех земельных участков, зарегистрировали право собственности. Общая площадь участков составляет 4000 м кв, стоимость – более 6 млн. грн.

Таким образом, они незаконно завладели землей на территории города.

С целью возмещения нанесенного ущерба на земельные участки и имущество обвиняемых наложен арест.

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