Гостаможслужба модернизирует систему Help Desk для бизнеса: что изменится

До конца 2024 года Гостаможслужба планирует облегчить оказание поддержки для бизнеса при прохождении таможенных процедур.

Источник фото: go4customer.com

Государственная таможенная служба Украины модернизирует систему Help Desk для поддержки бизнеса при осуществлении таможенных процедур, ориентируясь на внедрение современных ИТ-решений и выполнения европейских стандартов.

Согласно информации от Гостаможслужбы, эта новая инициатива направлена на улучшение эффективности взаимодействия между бизнес-субъектами и таможенными органами. Будущий Help Desk должен оптимизировать время ответа на запросы, что будет способствовать повышению производительности и улучшению таможенных процедур.

Платформа для обработки запросов и апелляций от пользователей различных информационных систем должна быть запущена до конца текущего года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.