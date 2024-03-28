Держмитслужба модернізує систему Help Desk для бізнесу: що зміниться

До кінця 2024 року Держмитслужба планує полегшити надання підтримки для бізнесу під час проходження митних процедур.

Джерело фото: go4customer.com

Державна митна служба України модернізує систему Help Desk для підтримки бізнесу під час здійснення митних процедур, орієнтуючись на впровадження сучасних ІТ-рішень та виконання європейських стандартів.

Згідно з інформацією від Держмитслужби, ця нова ініціатива спрямована на покращення ефективності взаємодії між бізнес-суб'єктами та митними органами. Майбутній Help Desk має оптимізувати час відповіді на запити, що сприятиме підвищенню продуктивності та поліпшенню митних процедур.

Платформа для обробки запитів та апеляцій від користувачів різних інформаційних систем має бути запущена до кінця поточного року.

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