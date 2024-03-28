Із Києва до Словаччини запустять новий залізничний маршрут: що слід знати

Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися міжнародним аеропортом в Кошице.

Цьогоріч планується запустити новий міжнародний залізничний маршрут з Києва у Кошице (Словаччина). Про це повідомляє Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Маршрут слугуватиме, зокрема, для того, щоб більше українців могли скористатися міжнародним аеропортом в Кошице.

«Уряд Словацької Республіки схвалив пропозицію щодо запровадження прямого залізничного сполучення за маршрутом Київ – Кошице», - розповідає відомство.

Із Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід «Павлово» – «Матовске Войковце».

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