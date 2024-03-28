За $50 000 обіцяли посаду ректора: судитимуть шахраїв, які видавали себе за посадовців Ради

За гроші зловмисники обіцяли забезпечити кандидату призначення на посаду ректора одного з університетів Вінниччини.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які використовуючи фейкові посвідчення посадовців парламенту. Вони намагалися «заробити» під час виборів ректора в одному з університетів Вінниччини. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Один з ділків представлявся головою антикорупційного комітету при ВРУ, інший - керівником відокремленого підрозділу антикорупційного комітету при Верховній Раді у Вінницькій області. Вони запропонували «допомогу» одній із кандидаток на посаду ректора. За 50 тисяч доларів США аферисти обіцяли «залучити власні зв’язки в органах влади», посприяти її обранню, аби «клієнтка» не мала жодних перешкод.

Також чоловіки натякнули, що така пропозиція може надійти й іншим бажаючим обійняти керівну посаду. Жінка на словах проявила зацікавленість, проте відразу звернулася до правоохоронців.

Правоохоронці затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання авансу в 20 тисяч доларів.

У ДБР додали, що вони не мають жодного відношення до роботи в антикорупційних органах чи парламенті.

Обидва фігуранти обвинувачуються у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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