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За $50 000 обіцяли посаду ректора: судитимуть шахраїв, які видавали себе за посадовців Ради

16:12, 28 березня 2024
За гроші зловмисники обіцяли забезпечити кандидату призначення на посаду ректора одного з університетів Вінниччини.
За $50 000 обіцяли посаду ректора: судитимуть шахраїв, які видавали себе за посадовців Ради
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Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт щодо двох чоловіків, які використовуючи фейкові посвідчення посадовців парламенту. Вони намагалися «заробити» під час виборів ректора в одному з університетів Вінниччини. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Один з ділків представлявся головою антикорупційного комітету при ВРУ, інший - керівником відокремленого підрозділу антикорупційного комітету при Верховній Раді у Вінницькій області. Вони запропонували «допомогу» одній із кандидаток на посаду ректора. За 50 тисяч доларів США аферисти обіцяли «залучити власні зв’язки в органах влади», посприяти її обранню, аби «клієнтка» не мала жодних перешкод.

Також чоловіки натякнули, що така пропозиція може надійти й іншим бажаючим обійняти керівну посаду. Жінка на словах проявила зацікавленість, проте відразу звернулася до правоохоронців.

Правоохоронці затримали фігурантів «на гарячому» під час отримання авансу в 20 тисяч доларів.

У ДБР додали, що вони не мають жодного відношення до роботи в антикорупційних органах чи парламенті.

Обидва фігуранти обвинувачуються у підбурюванні до надання неправомірної вигоди та заволодінні чужим майном шляхом обману (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України).

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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