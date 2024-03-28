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За $50 000 обещали должность ректора: будут судить мошенников, которые выдавали себя за должностных лиц Рады

16:12, 28 марта 2024
За деньги злоумышленники обещали обеспечить кандидату назначение на должность ректора одного из университетов Винницкой области.
За $50 000 обещали должность ректора: будут судить мошенников, которые выдавали себя за должностных лиц Рады
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые использовали фейковые удостоверения чиновников парламента. Они пытались «заработать» на выборах ректора в одном из университетов Винницкой области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Один из дельцов представлялся главой антикоррупционного комитета при ВРУ, другой – руководителем обособленного подразделения антикоррупционного комитета при Верховной Раде в Винницкой области. Они предложили «помощь» одной из кандидаток на должность ректора. За 50 тысяч долларов США аферисты обещали «привлечь собственные связи в органах власти», поспособствовать ее избранию, чтобы у «клиентки» не было никаких препятствий.

Также мужчины намекнули, что такое предложение может поступить и другим желающим занять руководящий пост. Женщина на словах проявила интерес, однако сразу обратилась к правоохранителям.

Правоохранители задержали фигурантов «на горячем» во время получения аванса в 20 тысяч долларов.

В ГБР добавили, что они не имеют никакого отношения к работе в антикоррупционных органах или парламенте.

Оба фигуранта обвиняются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладению чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.

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