За $50 000 обещали должность ректора: будут судить мошенников, которые выдавали себя за должностных лиц Рады

За деньги злоумышленники обещали обеспечить кандидату назначение на должность ректора одного из университетов Винницкой области.

Государственное бюро расследований сообщило, что завершило досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении двух мужчин, которые использовали фейковые удостоверения чиновников парламента. Они пытались «заработать» на выборах ректора в одном из университетов Винницкой области. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Один из дельцов представлялся главой антикоррупционного комитета при ВРУ, другой – руководителем обособленного подразделения антикоррупционного комитета при Верховной Раде в Винницкой области. Они предложили «помощь» одной из кандидаток на должность ректора. За 50 тысяч долларов США аферисты обещали «привлечь собственные связи в органах власти», поспособствовать ее избранию, чтобы у «клиентки» не было никаких препятствий.

Также мужчины намекнули, что такое предложение может поступить и другим желающим занять руководящий пост. Женщина на словах проявила интерес, однако сразу обратилась к правоохранителям.

Правоохранители задержали фигурантов «на горячем» во время получения аванса в 20 тысяч долларов.

В ГБР добавили, что они не имеют никакого отношения к работе в антикоррупционных органах или парламенте.

Оба фигуранта обвиняются в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и завладению чужим имуществом путем обмана (ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет с конфискацией имущества.