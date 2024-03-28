Во Львове поймали 19-летнего парня, который через фишинга воровал деньги клиентов банков

Парень украл у потерпевших более 100 тысяч гривен.

Во Львове разоблачили 19-летнего парня, который создал фишинговые сайты и завладел деньгами клиентов банков и госучреждений. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как установили правоохранители, злоумышленник создавал в сети Интернет фишинговые сайты различных правительственных и банковских учреждений, рассылал от их имени письма клиентам и в дальнейшем, получив персональные данные и доступ к банковским счетам, переводил средства на свои счета.

Правоохранители задокументировали три эпизода противозаконной деятельности подозреваемого, который таким образом завладел средствами потерпевших на общую сумму более 112 тысяч гривен.

Следователи сообщили парню о подозрении в мошенничестве. Максимальное наказание, которое ему угрожает – лишение свободы на срок до восьми лет.

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