У Львові впіймали 19-річного хлопця, який через фішинг крав гроші клієнтів банків

Хлопець вкрав у потерпілих понад 100 тисяч гривень.

Фото: поліція

У Львові викрили 19-річного хлопця, який створив фішингові сайти та заволодів грошима клієнтів банків та держустанов. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Як встановили правоохоронці, зловмисник створював у мережі Інтернет фішингові сайти різноманітних урядових та банківських установ, розсилав від їх імені листи клієнтам і в подальшому, отримавши їх персональні дані та доступ до банківських рахунків, переказував кошти на свої рахунки.

Правоохоронці задокументували три епізоди протизаконної діяльності підозрюваного, який у такий спосіб заволодів коштами потерпілих на загальну суму більше 112 тисяч гривень.

Слідчі повідомили хлопцю про підозру у шахрайстві. Максимальне покарання, що загрожує йому – позбавлення волі на термін до восьми років.

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