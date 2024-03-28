Ольга Стефанішина пояснила, чому Єврокомісія не пішла на повну заборону імпорту російської продукції

Український уряд сподівається, що разом із польським урядом зможе добитися того, щоб імпорт російської продукції був заборонений.

Рішення про повну заборону імпорту продукції з рф через Польщу потребує більш тривалої дискусії. На цьому наголосила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв’ю «ЄП».

Так, на питання, чому польські фермери, які протестують проти української агропродукції, не виступають проти її ввезення з рф, вона зазначила, що звернення українською стороною уваги на цю проблему було стратегічно правильним кроком.

«Зокрема, заклик звернути увагу на імпорт продукції з Росії та Білорусі певним чином допоміг польському уряду збалансувати ситуацію і також підтримати нашу пропозицію.

Результатом цього стало рішення, прийняте на рівні Єврокомісії, щодо тарифного регулювання, пов'язаного з імпортом цієї продукції.

Сподіваюся, що ми також зможемо разом із польським урядом добитися того, щоб імпорт відповідно з Росії та Білорусі був заборонений», зазначила вона.

На питання, чому Єврокомісія не пішла на більш жорсткі дії, зокрема на повну заборону такого імпорту, Ольга Стефанішина зауважила, що рішення про повну заборону потребує більш тривалої дискусії. Натомість зараз акцент робився на тому, щоб оперативно відреагувати на ситуацію.

«Однак запровадження додаткових тарифів не виключає того, що згодом може бути ухвалене рішення й про заборону. І Україна буде й надалі його просувати.

Припускаю, що таке рішення може бути прийнято вже восени.

Звичайно, якщо угорське головування його підтримає», - додала вона.

На її думку, саме в цьому напрямку Угорщина може нас позитивно здивувати.

«Тому що з Будапештом у нас є домовленості в рамках механізму ліцензування українського агроімпорту. А в рамках діалогу з підготовки зустрічі лідерів – президента Зеленського і прем'єр-міністра Орбана – вже реалізовується низка домовленостей, у тому числі про відкриття нових пунктів пропуску.

Також успішно йде діалог щодо інших інфраструктурних проєктів.

Саме тому, хай не в усіх, але конкретно в цьому питанні є підстави очікувати, що угорська сторона зіграє позитивну роль і допоможе вирішити цю проблему» - зауважила віцепрем'єр-міністр.

Також «ЄП» з посиланням на Польську радіостанцію RMF FM повідомляє, що за результатами нічних переговорів 20 березня євродепутати додали до переліку українських товарів, на які поширюються обмеження, нові сільськогосподарські товари: овес, кукурудзу, крупи та мед.

Автор: Наталя Мамченко

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