Прокуратура вимагає повернути державі нежитлове приміщення вартістю понад 6,7 мільйонів гривень

Прокуратура бореться за власність на приміщення на Стратегічному шосе.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі нежитлове приміщення на вулиці Стратегічне шосе, оцінене вартістю понад 6,7 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У заяві до суду прокуратура стверджує, що фізична особа незаконно отримала право власності на цей об'єкт - частину підвалу гуртожитку площею 108,2 квадратних метри. Зазначене приміщення було передане особі на підставі фальшивого інвестиційного договору, в якому зазначалося, що вона здійснюватиме ремонт та отримає приміщення у власність. Однак цей договір не мав легальної підстави, оскільки державне підприємство, що було власником приміщення, не укладало жодних угод про передачу власності.

Суд розпочав розгляд справи згідно з поданою прокуратурою позовною заявою. Наразі проводиться слідство у цій справі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.