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Прокуратура вимагає повернути державі нежитлове приміщення вартістю понад 6,7 мільйонів гривень

21:23, 28 березня 2024
Прокуратура бореться за власність на приміщення на Стратегічному шосе.
Прокуратура вимагає повернути державі нежитлове приміщення вартістю понад 6,7 мільйонів гривень
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Голосіївська окружна прокуратура через суд вимагає повернути державі нежитлове приміщення на вулиці Стратегічне шосе, оцінене вартістю понад 6,7 мільйонів гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

У заяві до суду прокуратура стверджує, що фізична особа незаконно отримала право власності на цей об'єкт - частину підвалу гуртожитку площею 108,2 квадратних метри. Зазначене приміщення було передане особі на підставі фальшивого інвестиційного договору, в якому зазначалося, що вона здійснюватиме ремонт та отримає приміщення у власність. Однак цей договір не мав легальної підстави, оскільки державне підприємство, що було власником приміщення, не укладало жодних угод про передачу власності.

Суд розпочав розгляд справи згідно з поданою прокуратурою позовною заявою. Наразі проводиться слідство у цій справі.

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