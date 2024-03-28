ВРП звільнила двох суддів у відставку

Вища рада правосуддя звільнила у відставку суддів Південно-західного апеляційного господарського суду та Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

У четвер, 28 березня, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку Разюк Галину Павлівну – з посади судді Південно-західного апеляційного господарського суду та Прасолова Володимира Миколайовича – з посади судді Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Крім того Рада вирішила відмовити у звільненні Вергелеса Валерія Олександровича з посади судді Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Раніше ми писали, що ВРП внесе Зеленському подання про призначення 5 суддів до місцевих судів.

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