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«Допомога» із військовим обліком автомобілів за $900: працівника Київського ТЦК затримали на хабарі

15:49, 28 березня 2024
Фігурант обіцяв за гроші «вплинути» на керівника одного зі столичних ТЦК щодо постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим.
«Допомога» із військовим обліком автомобілів за $900: працівника Київського ТЦК затримали на хабарі
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Затримано посадовця Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який отримав неправомірну вигоду в 900 доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Так, військовослужбовцю одного з відділів Київського ТЦК та СП повідомлено про підозру в одержані неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, підозрюваний здійснив вплив на керівника одного з районних ТЦК та СП м. Києва про рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням. За це одержав неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів.

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу.

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