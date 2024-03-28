«Допомога» із військовим обліком автомобілів за $900: працівника Київського ТЦК затримали на хабарі

Затримано посадовця Київського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який отримав неправомірну вигоду в 900 доларів. Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
Так, військовослужбовцю одного з відділів Київського ТЦК та СП повідомлено про підозру в одержані неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, підозрюваний здійснив вплив на керівника одного з районних ТЦК та СП м. Києва про рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням. За це одержав неправомірну вигоду у розмірі 900 доларів.
Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу.
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