Київ скликав надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО щодо поставок систем ППО та ПРО

Умєров закликав країни-члени НАТО надати Україні додаткові системи ППО та ПРО на тлі посилення обстрілів рф.

Джерело фото: Mission of Ukraine to NATO

У четвер, 28 березня 2024 року в штаб-квартирі НАТО за ініціативи української сторони відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Причиною цього засідання стали ракетні обстріли російської військової агресії проти критичної інфраструктури України. Про це повідомляє Місія України при НАТО.

Під час засідання міністр оборони України Рустем Умєров детально проінформував союзників про наслідки цих обстрілів та заходи, які Україна вживає для реагування на агресію. Він також закликав країни-члени НАТО надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, протиракетні оборони та ракети для них з метою захисту українських міст і громадян.

Згідно з повідомленням місії України при НАТО, на засіданні було обговорено питання безпеки України та надання необхідної підтримки в умовах зростаючої загрози з боку росії.

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