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Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО по поставкам систем ПВО и ПРО

15:44, 28 марта 2024
Умеров призвал страны-члены НАТО предоставить Украине дополнительные системы ПВО и ПРО на фоне усиления обстрелов рф.
Киев созвал чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО по поставкам систем ПВО и ПРО
Источник фото: Mission of Ukraine to NATO
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В четверг, 28 марта 2024 года в штаб-квартире НАТО по инициативе украинской стороны состоялось чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. Причиной этого заседания стали ракетные обстрелы российской военной агрессии против критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает Миссия Украины при НАТО.

Во время заседания министр обороны Украины Рустем Умеров подробно проинформировал союзников о последствиях этих обстрелов и мерах, которые Украина принимает для реагирования на агрессию. Он также призвал страны-члены НАТО предоставить Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, противоракетные обороны и ракеты для них с целью защиты украинских городов и граждан.

Согласно сообщению миссии Украины при НАТО, на заседании обсуждались вопросы безопасности Украины и предоставления необходимой поддержки в условиях растущей угрозы со стороны россии.

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