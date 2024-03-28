В Японии отказали в открытии украинского ресторана из-за борща: что произошло

В Японии убеждены, что «борщ – российское блюдо», – сообщил шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко.

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко сообщил, что получил отказ на предложение открыть украинское заведение в Японии, так как японцы ошибочно считают борщ "российским". Об этом он рассказал в соцсети.

Клопотенко рассказал, что вел переговоры об открытии украинского ресторана в Японии. Впрочем, получил отказ. Аргументом стало распространенное в Японии мнение, что "борщ является российским блюдом". Поэтому заведение якобы не будет иметь спрос.

"Живешь себе, работаешь, ведешь переговоры об открытии украинского заведения в Японии. И здесь на тебе: японцы не хотят открывать монозаведение с борщом, потому что у них, внимание: «распространено мнение, что борщ – это российское блюдо», – поражен Клопотенко.

Ресторатор подчеркнул, что ситуация является отличным примером глубины российской пропаганды.

Напомним, что культуру приготовления украинского борща внесли в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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