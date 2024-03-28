В Украину прибыл первый прямой поезд из Чехии

В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Чоп", пограничники впервые оформили поезд сообщением "Прага-Чоп". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
По данным пограничников, в Украину этим поездом прибыли 125 человек, из которых 10 - члены экипажа. В целом пограничный контроль прошли 107 граждан Украины и 18 иностранцев.
Отмечается, что этот поезд будет курсировать ежедневно, добавляют в Госпогранслужбе.
Пограничники надеются, что это новое пассажирское сообщение откроет для украинцев новые возможности для удобных путешествий в Чехию, Словакию, а с пересадками - дальше в страны Европейского Союза.
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