В Украину прибыл первый прямой поезд из Чехии

Пограничники впервые оформили поезд сообщением «Прага-Чоп» со 115 пассажирами.

Источник фото: varta1.com.ua

В четверг, 28 марта, в пункте пропуска "Чоп", пограничники впервые оформили поезд сообщением "Прага-Чоп". Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По данным пограничников, в Украину этим поездом прибыли 125 человек, из которых 10 - члены экипажа. В целом пограничный контроль прошли 107 граждан Украины и 18 иностранцев.

Отмечается, что этот поезд будет курсировать ежедневно, добавляют в Госпогранслужбе.

Пограничники надеются, что это новое пассажирское сообщение откроет для украинцев новые возможности для удобных путешествий в Чехию, Словакию, а с пересадками - дальше в страны Европейского Союза.

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