До України прибув перший прямий потяг із Чехії

Прикордонники вперше оформили потяг сполученням «Прага-Чоп» із 115 пасажирами.

Джерело фото: varta1.com.ua

У четвер, 28 березня, в пункті пропуску «Чоп», прикордонники вперше оформили потяг сполученням «Прага-Чоп». Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними прикордонників, в Україну цим потягом прибули 125 осіб, з яких 10 — члени екіпажу. Загалом прикордонний контроль пройшли 107 громадян України та 18 іноземців.

Зазначається, що цей потяг буде курсувати щоденно, додають у Держприкордонслужбі.

Прикордонники сподіваються, що це нове пасажирське сполучення відкриє для українців нові можливості для зручних подорожей до Чехії, Словаччини, а з пересадками — далі до країн Європейського Союзу.

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