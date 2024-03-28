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Кліматичні зміни уповільнили обертання Землі, — дослідження

15:26, 28 березня 2024
Як повідомляється, танення льодовиків сповільнює обертання Землі настільки, що наступна «високосна секунда» буде затримана на 3 роки.
Кліматичні зміни уповільнили обертання Землі, — дослідження
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Зменшення полярного льоду внаслідок кліматичних змін, зумовлених людською діяльністю, призвело до затримки обертання Землі. Це може мати вплив на вимірювання часу. Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в науковому журналі Nature.

Танення льодових шапок сповільнює обертання Землі настільки, що наступна високосна секунда - механізм, який використовується з 1972 року для узгодження офіційного часу за атомним годинником із часом, заснованим на нестабільній швидкості обертання Землі, -затримається на три роки. 

Менш твердий і щільний лід у північній та південній частинах планети вказує на те, що тепер більше маси сконцентровано навколо екватора.

«Якщо у вас є фігуристка, яка починає обертатися, якщо вона опускає руки або витягує ноги, вона сповільниться. Однак якщо руки фігуристки втягнуті всередину, це означає, що вона обертатиметься швидше», — пояснив обертання Землі на прикладі автор дослідження, геофізик з Інституту океанографії Скріппса при Каліфорнійському університеті Дункан Агню.

Глобальне потепління і зміна рівня моря відсунуть потребу в ще одній високосній секунді з 2026 на 2029 рік. Ще раніше вчені визнали, що високосні секунди завдають великого руйнування обчислювальній техніці, і тому вирішили позбутися їх після 2035 року.

Однак зараз дослідники особливо хвилюються через те, що наступна додаткова секунда вперше буде негативною, тобто пропущеною, а не додатковою.

«Ми не знаємо, як впоратися з пропуском однієї секунди. Ось чому метрологи хвилюються», — сказав колишній директор відділу часу Міжнародного бюро мір і ваги в Севре Фелісітас Аріас.

Високосні секунди призводять до серйозних збоїв в обчислювальних системах — у всіх сучасних компʼютерних кодах додаткова «негативна» секунда не врахована.

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