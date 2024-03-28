Климатические изменения замедлили вращение Земли, — исследование

Как сообщается, таяние ледников замедляет вращение Земли настолько, что следующая «высокая секунда» будет задержана на 3 года.

Уменьшение полярного льда в результате климатических изменений, обусловленных человеческой деятельностью, привело к задержке вращения Земли. Это может повлиять на измерение времени. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature.

Таяние ледовых шапок замедляет вращение Земли настолько, что следующая высокосная секунда – механизм, используемый с 1972 года для согласования официального времени по атомным часам со временем, основанным на нестабильной скорости вращения Земли, – задержится на три года.

Менее жесткий и плотный лед в северной и южной частях планеты указывает на то, что теперь больше массы сконцентрировано вокруг экватора.

«Если у вас есть фигуристка, которая начинает вращаться, если она опускает руки или вытягивает ноги, она замедлится. Однако если руки фигуристки втянуты внутрь, значит, она будет вращаться быстрее», — объяснил вращение Земли на примере автор исследования, геофизик из Института океанографии Скриппса при Калифорнийском университете Дункан Агню.

Глобальное потепление и изменение уровня моря отодвинут потребность еще в одной высокосной секунде с 2026 на 2029 год. Еще раньше ученые признали, что высокосные секунды наносят большое разрушение вычислительной технике, и поэтому решили избавиться от их после 2035 года.

Однако сейчас исследователи особенно переживают из-за того, что следующая дополнительная секунда впервые будет отрицательной, то есть пропущенной, а не дополнительной.

«Мы не знаем, как справиться с пробелом одной секунды. Вот почему метрологи переживают», — сказал бывший директор отдела времени Международного бюро мер и веса в Севре Фелиситас Ариас.

Высокосные секунды приводят к серьезным сбоям в вычислительных системах — во всех современных компьютерных кодах дополнительная «негативная» секунда не учтена.

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