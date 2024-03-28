Как заполнить заявление для получения бюджетного возмещения по НДС: разъяснение

Налоговая напомнила о порядке заполнения заявления о возврате суммы бюджетного возмещения.

Налоговая служба в Днепропетровской области сообщает, как заполнить заявление для получения бюджетного возмещения НДС.

Зазначається, що форму та Порядок заповнення і подання податкової звітності з ПДВ затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 № 21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за № 159/28289 із змінами та доповненнями (далі – Порядок № 21).

Відповідно до п. 10 розд. III Порядку № 21 додатком до податкової декларації з ПДВ (далі – декларація) є, зокрема, заява про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ (далі – СЕА ПДВ) та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д4) (додаток 4) до податкової декларації з ПДВ (далі – додаток 4).

Пунктом 5 розд. V Порядку № 21 визначено, що платники податку, які відповідно до ст. 200 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс) мають право на бюджетне відшкодування ПДВ, здійснюють розрахунок бюджетного відшкодування та додають до декларації, зокрема, додаток 4.

Подання додатку 4 є обов’язковим при заповненні рядка 20.2 декларації.

Додаток 4 заповнюється з урахуванням такого:

сума бюджетного відшкодування, визначена у декларації за звітний (податковий) період (рядок 20.2 декларації) з ПДВ відповідно до ст. 200 Кодексу, відображається окремо:

а) у сумі (зазначається цифрами), що перераховується на рахунок платника у банку/небанківському надавачу платіжних послуг із зазначенням номера рахунка (рядок 20.2.1 декларації);

б) у сумі (зазначається цифрами), що враховується у рахунок сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету із зазначенням коду бюджетної класифікації та рахунку платежу в Казначействі (рядок 20.2.2 декларації).

При цьому заявлена сума бюджетного відшкодування, відображена у додатку 4, має відповідати сумі, вказаній у податковій декларації з ПДВ.

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