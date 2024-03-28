Польша расследует возможный российский шпионаж в ЕС

Польское Агентство внутренней безопасности расследует организацию пророссийских инициатив и медиа-кампаний в Европе.

Источник фото: mil.in.ua

Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) в рамках совместного расследования с другими европейскими службами безопасности провело обыски в отношении возможного российского шпионажа. Об этом сообщает The Guardian.

В заявлении ABW указано, что были зафиксированы действия, направленные на организацию пророссийских инициатив и медиа-кампаний в странах Европейского Союза.

"Задокументированы действия, направленные на организацию пророссийских инициатив и медиа-кампаний в странах ЕС", - говорится в заявлении ABW, упоминая сайт voice-of-europe.eu, который, по данным, публиковал пророссийские материалы.

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