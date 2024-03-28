Польща розслідує можливе російське шпигунство в ЄС

Польське Агентство внутрішньої безпеки розслідує організацію проросійських ініціатив та медіа-кампаній в Європі.

Джерело фото: mil.in.ua

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) в рамках спільного розслідування з іншими європейськими службами безпеки провело обшуки щодо можливого російського шпигунства. Про це повідомляє The Guardian.

У заяві ABW зазначено, що були зафіксовані дії, спрямовані на організацію проросійських ініціатив і медіа-кампаній у країнах Європейського Союзу.

«Задокументовано дії, спрямовані на організацію проросійських ініціатив і медіа-кампаній у країнах ЄС», − йдеться в заяві ABW, згадуючи сайт voice-of-europe.eu, який, за даними, публікував проросійські матеріали.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.