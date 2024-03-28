Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки

По сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. Продолжение этой тенденции может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки. Об этом сообщает сайт Нацбанка со ссылкой на результаты заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины, куда входят заместители главы Нацбанка Юрий Гелетий и Сергей Николайчук.
Как отмечается в информационном сообщении о результатах периодического обзора индикаторов валютного рынка, Совет оверсайта на заседании 28 февраля 2024 года провел первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса гривны к иностранным валютам, учетной цене банковских металлов и справочного значения курса гривны).
Во время осмотра было отмечено, что, несмотря на существенное снижение активности на валютном рынке Украины во время войны по сравнению с довоенным временем, объем торгов вполне достаточен, чтобы рассчитывать надежные курсовые индикаторы гривны к доллару США (справочного и официального курсов) по действующей методологии их определение как средневзвешенное значение.
В то же время этой активности совершенно недостаточно, чтобы в обозримой перспективе рассматривать вопрос возможного перехода к расчету индикаторов валютного рынка по методологии фиксинга.
Валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки.
А на нынешнем этапе, как отметили внешние члены Совета оверсайта, участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.
Представленные при осмотре расчеты и статистические данные показали сохранение актуальности имеющихся в действующей методологии критериев отбора соглашений к первичной выборке, на основании которой осуществляется расчет значений официального и справочного курса гривны к доллару США. Речь идет об ограничении на объем одного соглашения (от $0,1 млн до $5 млн) и на время заключения соглашения (до 12 часов для справочного курса и до 15 часов для официального курса гривны к доллару США).
Совет оверсайта также обсудил вопрос о целесообразности дальнейшего существования двух (ежедневного и ежемесячного) перечня валют для установления официального курса гривны. В частности, было отмечено, что в связи с развитием ИТ операционные ограничения на ежедневный расчет официальных курсов к большему перечню валют (при необходимости) исчезли.
Кроме того, существование перечня валют, курс по которым устанавливается раз в месяц, повышает риск возникновения практики двойных курсов, что может привести к нарушениям обязательств Украины перед МВФ.
В заключение практика европейских стран свидетельствует, что в подавляющем большинстве из них существует лишь одна (ежедневная) корзина валют для официального/референтного курса. Учитывая это, Совет оверсайта признал целесообразным перейти к одному (ежедневному) перечню валют для установления официального курса.
Дополнительно Совет оверсайта согласовал вопрос отмены необходимости отправки отдельного сообщения об установлении официального курса гривны и расчете учетной цены банковских металлов абонентам системы электронной почты НБУ.
Эта норма была введена в широкое распространение современных информационных каналов, в настоящее время устарела и не соответствует принципу равного и одновременного доступа всех участников рынка к информации об индикаторах валютного рынка.
Совет оверсайта также принял к сведению информацию о введении МВФ с февраля 2024 года новой политики по предотвращению практик двойных обменных курсов.
В частности, эта политика кое-где содержит предубеждения к официальным/референтным курсам, методология расчета которых предполагает отсечение экстремальных значений.
По итогам осмотра сделаны следующие выводы:
Соответствующие структурные подразделения Национального банка подготовят предложения по практической реализации указанных инициатив.
Следующий регулярный обзор индикаторов валютного рынка Украины будет проведен ориентировочно в августе этого года.
Автор: Наталья Мамченко
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