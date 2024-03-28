Украина может перейти с доллара на евро как основную валюту курсовой привязки

Как сообщает Нацбанк, Совет оверсайта не исключает уже в скором будущем, что курс гривны могут привязать к евро.

По сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. Продолжение этой тенденции может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки. Об этом сообщает сайт Нацбанка со ссылкой на результаты заседания Совета оверсайта индикаторов денежного и валютного рынков Украины, куда входят заместители главы Нацбанка Юрий Гелетий и Сергей Николайчук.

Как отмечается в информационном сообщении о результатах периодического обзора индикаторов валютного рынка, Совет оверсайта на заседании 28 февраля 2024 года провел первый периодический обзор индикаторов валютного рынка (официального курса гривны к иностранным валютам, учетной цене банковских металлов и справочного значения курса гривны).

Во время осмотра было отмечено, что, несмотря на существенное снижение активности на валютном рынке Украины во время войны по сравнению с довоенным временем, объем торгов вполне достаточен, чтобы рассчитывать надежные курсовые индикаторы гривны к доллару США (справочного и официального курсов) по действующей методологии их определение как средневзвешенное значение.

В то же время этой активности совершенно недостаточно, чтобы в обозримой перспективе рассматривать вопрос возможного перехода к расчету индикаторов валютного рынка по методологии фиксинга.

Валютная структура сделок на валютном рынке Украины подтверждает статус доллара США как основной курсообразующей валюты. В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме еще с довоенных времен имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. Продолжение этой тенденции с учетом евроинтеграционных стремлений Украины может уже в обозримом будущем актуализировать вопрос целесообразности перехода из доллара к евро как основной валюты курсовой привязки.

А на нынешнем этапе, как отметили внешние члены Совета оверсайта, участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 часов.

Представленные при осмотре расчеты и статистические данные показали сохранение актуальности имеющихся в действующей методологии критериев отбора соглашений к первичной выборке, на основании которой осуществляется расчет значений официального и справочного курса гривны к доллару США. Речь идет об ограничении на объем одного соглашения (от $0,1 млн до $5 млн) и на время заключения соглашения (до 12 часов для справочного курса и до 15 часов для официального курса гривны к доллару США).

Совет оверсайта также обсудил вопрос о целесообразности дальнейшего существования двух (ежедневного и ежемесячного) перечня валют для установления официального курса гривны. В частности, было отмечено, что в связи с развитием ИТ операционные ограничения на ежедневный расчет официальных курсов к большему перечню валют (при необходимости) исчезли.

Кроме того, существование перечня валют, курс по которым устанавливается раз в месяц, повышает риск возникновения практики двойных курсов, что может привести к нарушениям обязательств Украины перед МВФ.

В заключение практика европейских стран свидетельствует, что в подавляющем большинстве из них существует лишь одна (ежедневная) корзина валют для официального/референтного курса. Учитывая это, Совет оверсайта признал целесообразным перейти к одному (ежедневному) перечню валют для установления официального курса.

Дополнительно Совет оверсайта согласовал вопрос отмены необходимости отправки отдельного сообщения об установлении официального курса гривны и расчете учетной цены банковских металлов абонентам системы электронной почты НБУ.

Эта норма была введена в широкое распространение современных информационных каналов, в настоящее время устарела и не соответствует принципу равного и одновременного доступа всех участников рынка к информации об индикаторах валютного рынка.

Совет оверсайта также принял к сведению информацию о введении МВФ с февраля 2024 года новой политики по предотвращению практик двойных обменных курсов.

В частности, эта политика кое-где содержит предубеждения к официальным/референтным курсам, методология расчета которых предполагает отсечение экстремальных значений.

По итогам осмотра сделаны следующие выводы:

индикаторы валютного рынка Украины и методология их расчета отвечают условиям и потребностям рынка, в то же время целесообразно дополнить их расчетом справочного значения курса гривны к евро по состоянию на 12 час;

целесообразно перейти к единому (ежедневному) перечню валют для установления официального курса гривны, а также прекратить отправку информации об установленном официальном курсе абонентам системы электронной почты НБУ.

Соответствующие структурные подразделения Национального банка подготовят предложения по практической реализации указанных инициатив.

Следующий регулярный обзор индикаторов валютного рынка Украины будет проведен ориентировочно в августе этого года.

Автор: Наталья Мамченко

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