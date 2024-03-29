Украинцы смогут оформить документы без очередей в еще одном городе Германии

В Мюнхене открыли мобильный пункт оформления украинских документов для украинцев за рубежом.

Источник фото: dmsu.gov.ua

Украинцы, которые находятся за рубежом, теперь будут иметь возможность оформить украинские документы еще и в Мюнхене, Германия. Согласно сообщению посла Украины в Германии Алексея Макеева, в этом городе начал работу мобильный пункт паспортного сервиса Государственного предпринимательского учреждения "Документ".

Начиная с 28 марта, в Мюнхене официально будут функционировать 6 специально оборудованных микроавтобусов, которые будут предоставлять услуги по оформлению документов. Мобильный пункт паспортного сервиса будет расположен по адресу: Dachauer Straße 122a (во внутреннем дворе помещения для приема украинских искателей убежища).

Мобильный пункт будет предоставлять такие же услуги, как и другие центры ГП "Документ", в частности, оформление ID-карты и загранпаспорта. Алексей Макеев отметил, что оформление загранпаспорта было основной проблемой для украинцев в Германии.

В 2023 году ГП "Документ" уже оформило более 170 тысяч паспортов, ID-карт и водительских удостоверений в паспортных сервисах в Берлине и Кельне. Напомним, что процедуру восстановления утраченного паспорта также можно провести через паспортный сервис ГП "Документ". De facto, украинцы, которые находятся за рубежом и оформляют паспорт впервые после достижения 18 лет, также смогут провести процедуру установления личности с помощью видеоконференции.

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