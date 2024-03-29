Українці зможуть оформити документи без черг у ще одному місті Німеччини

У Мюнхені відкрили мобільний пункт оформлення українських документів для українців за кордоном.

Джерело фото: dmsu.gov.ua

Українці, які перебувають за кордоном, тепер матимуть можливість оформити українські документи ще й у Мюнхені, Німеччина. Згідно з повідомленням посла України у Німеччині Олексія Макеєва, у цьому місті розпочав роботу мобільний пункт паспортного сервісу Державної підприємницької установи "Документ".

Починаючи з 28 березня, у Мюнхені офіційно функціонуватимуть 6 спеціально обладнаних мікроавтобусів, які надаватимуть послуги з оформлення документів. Мобільний пункт паспортного сервісу буде розташований за адресою: Dachauer Straße 122a (у внутрішньому дворі приміщення для прийому українських шукачів притулку).

Мобільний пункт надаватиме такі ж послуги, як і інші центри ДП "Документ", зокрема, оформлення ID-картки та закордонного паспорту. Олексій Макеєв зауважив, що оформлення закордонного паспорту було основною проблемою для українців у Німеччині.

У 2023 році ДП "Документ" вже оформило понад 170 тисяч паспортів, ID-карток та водійських посвідчень у паспортних сервісах у Берліні та Кельні. Нагадаємо, що процедуру відновлення втраченого паспорта також можна провести через паспортний сервіс ДП "Документ". De facto, українці, які перебувають за кордоном та оформлюють паспорт вперше після досягнення 18 років, також матимуть можливість провести процедуру встановлення особи за допомогою відеоконференції.

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