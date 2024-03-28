Верховна Рада розблокувала підписання закону про повторний медичний огляд обмежено придатних

Тепер Руслан Стефанчук зможе підписати ухвалений закон про переогляд обмежено придатних та передати його на підпис Президенту.

Народні депутати 28 березня не підтримали постанови, якими пропонувалося скасувати голосування за закон, який передбачає повторний медичний огляд обмежено придатних чоловіків та виключає членів ЛКК з числа суб’єктів декларування.

Як зауважили присутні депутати, що у залі бракувало необхідної кількості для будь-яких голосувань. Тож, присутні заслухали виступ голови Національної асамблеї Франції Яель Брон-Піве і не підтримали три блокуючі підписання законів постанови. Потім засідання парламенту завершилося.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в парламенті зареєстрували відразу дві постанови про скасування голосування в цілому як за закон законопроекту №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист.

За цим законом чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Так, до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував поправку авторства голови Комітету Олександра Завітневича і члена Комітету Федора Веніславського та інших, згідно з якою передбачено «установити, що громадяни України, які були визнані обмежено придатними до військової служби до набрання чинності цим Законом, протягом дев’яти місяців з дня набрання чинності цим Законом підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби».

Згодом Федір Веніславський під час телемарафону зауважив, що обмежено придатних можуть відправити у бойові підрозділи.

«Коли ми наведемо лад і чітко визначимо, хто придатний, а хто непридатний, вони можуть бути мобілізовані, якщо будуть придатними, і повинні поповнити вакантні місця в бойових підрозділах і бригадах», – сказав нардеп.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», цим же законом голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами. Зроблено це було за тиждень до завершення кампанії декларування за 2023 рік. Оскільки закон поки навіть не підписаний спікером, навряд чи він набуде сили до 31 березня, тож члени ЛКК наразі повинні подати декларації.

Автор: Наталя Мамченко

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