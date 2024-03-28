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ТЦК Полтавщини звернулися за допомогою до поліції доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів

20:06, 28 березня 2024
Поліція Полтавщини доставить до ТЦК понад 30 тисяч осіб за порушення у сфері військового обліку та мобілізаційних процедур.
ТЦК Полтавщини звернулися за допомогою до поліції доставити близько 30 тисяч людей до військкоматів
Джерело фото: radiotrek.rv.ua
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Поліція Полтавської області залучається для доставлення до Територіальних центрів комплектування (ТЦК) близько 30 тисяч осіб, зокрема, які вчинили адміністративні порушення у справах мобілізації. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК та Служби призову Роман Істомін, повідомляє suspilne.media.

За словами Істоміна, існує процедура, за якою поліція зобов’язана доставити особу до ТЦК за їх зверненням. У Полтавській області, за його інформацією, було подано звернення на доставлення до ТЦК щодо близько 30 тисяч осіб.

«Людина, яка порушила адміністративний кодекс, на нього формується протокол, потім ухвала від начальника ТЦК. І якщо людина не сплатила штраф, то тоді звернення щодо доставлення. Зазвичай, це люди, які після отримання повістки не з’явилися до ТЦК», - пояснив він.

Істомін також зазначив, що йдеться про осіб, які порушили адміністративне законодавство у сфері військового обліку та мобілізаційних процедур.

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