Внести ЛКК – виключити ЛКК з переліку декларантів: як законодавці вирішили змінити закон перед завершенням кампанії декларування

За тиждень до завершення кампанії декларування законотворці вирішили змінити перелік декларантів: що робити членам ЛКК.

Як відомо, законом про відновлення декларування 3384-IX, ухваленим восени минулого року, було розширено перелік декларантів. Йдеться про осіб (як правило, лікарів), які входять до складу військово-лікарських комісій (ВЛК), лікарсько-консультативних комісій (ЛКК), лікарсько-льотних комісій (ЛЛК) і медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

Такі зміни Верховна Рада України внесла через високий рівень корупційних ризиків у діяльності ВЛК та МСЕК, зумовлений, у тому числі збільшенням актуальності їх роботи через воєнний стан.

Однак 21 березня парламенти ухвалив в цілому як закон законопроект №10313 щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, яким голів та членів лікарсько-консультативних комісій виключено з переліку суб’єктів, на яких поширюється дія закону про запобігання корупції, із певними умовами.

Зроблено це було за тиждень до завершення кампанії декларування за 2023 рік.

Наразі цей законопроект ще готується на підпис до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, і лише після цього буде переданий на підпис до Президента. Отже, чи встигне він набути чинності до 31 березня (тобто, до кінця кампанії декларування) – невідомо.

Таким чином, члени та голови ЛКК за чинним законом про запобігання корупції все ще є суб’єктами декларування.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки врахував відповідну поправку авторства голови Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної та голови Комітету з питань здоров’я нації Максима Радуцького. Під час голосування у пленарному залі дану поправку на підтвердження не ставили, тож, вона має бути врахована і у фінальному тексті, який буде йти на підпис до голови Верховної Ради.

Окрім виключення членів ЛКК з числа суб’єктів декларування відповідною поправкою розділ ХІІІ «Прикінцеві положення» Закону «Про запобігання корупції» доповнили пунктами 21-5 та 21-6, за якими установили умови, що:

голови та члени лікарсько-консультативних комісій звільняються від обов’язку подання декларацій – за умови що такі особи не перебувають на інших посадах, перебування на яких зумовлює виникнення обов’язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених цим Законом. У разі якщо голова або член ЛКК перебуває на іншій посаді, яка зумовлює належність до суб’єктів декларування, така особа подає декларацію.

голови та члени ЛКК звільняються від відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларацій за умови, що такі особи не перебувають на інших посадах, перебування на яких зумовлює виникнення обов’язку подання декларацій.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», до другого читання Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки також врахував поправку до цього законопроекту 10313 авторства голови Комітету Олександра Завітневича, Федора Веніславського та інших, згідно з якою чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом 9 місяців пройти повторний медичний огляд.

Автор: Наталя Мамченко

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