Внести ВКК – исключить ВКК из перечня декларантов: как законодатели решили изменить закон перед завершением кампании декларирования

За неделю до завершения кампании декларирования законодатели решили изменить список декларантов: что делать членам ЛКК.

Как известно, законом о возобновлении декларирования 3384-IX, принятым осенью прошлого года, был расширен список декларантов. Речь идет о лицах (как правило, врачах), входящих в состав военно-врачебных комиссий (ВВК), врачебно-консультативных комиссий (ВКК), врачебно-летных комиссий (ВЛК) и медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК).

Такие изменения Верховная Рада Украины внесла из-за высокого уровня коррупционных рисков в деятельности ВВК и МСЭК, обусловленных, в том числе, увеличением актуальности их работы через военное положение.

Однако 21 марта парламенты принял в целом как закон законопроект №10313 по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, которым главы и члены врачебно-консультативных комиссий исключены из перечня субъектов, на которых распространяется действие закона о предотвращении коррупции, с определенными условиями.

Сделано это было за неделю до завершения кампании за 2023 год.

Пока этот законопроект еще готовится на подпись к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку, и только после этого будет передан на подпись Президенту. Следовательно, успеет ли он вступить в силу до 31 марта (т.е. до конца кампании декларирования) – неизвестно.

Таким образом, члены и председатели ВКК по действующему закону о предотвращении коррупции все еще являются субъектами декларирования.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности учел соответствующую поправку авторства председателя Комитета по антикоррупционной политике Анастасии Радиной и председателя Комитета по здоровью нации Максима Радуцкого. Во время голосования в пленарном зале данную поправку на подтверждение не ставили, поэтому она должна быть учтена и в финальном тексте, который будет идти на подпись к председателю Верховной Рады.

Кроме исключения членов ВКК из числа субъектов декларирования соответствующей поправкой раздел ХІІІ «Заключительные положения» Закона «О предотвращении коррупции» дополнили пунктами 21-5 и 21-6, по которым установили условия:

председатели и члены врачебно-консультативных комиссий освобождаются от обязанности подачи деклараций – при условии, что такие лица не находятся на других должностях, пребывание на которых обуславливает возникновение обязанности подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренных этим Законом. В случае если председатель или член ВКК находится в другой должности, которая обуславливает принадлежность к субъектам декларирования, такое лицо представляет декларацию.

председатели и члены ВКК освобождаются от ответственности за неподачу, несвоевременную подачу деклараций при условии, что такие лица не находятся на других должностях, пребывание на которых обуславливает возникновение обязанности подачи деклараций.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ко второму чтению Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности также учел поправку к этому законопроекту 10313 авторства председателя Комитета Александра Завитневича, Федора Вениславского и других, согласно которой мужчины, признанные ограниченно пригодными к службы, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Автор: Наталья Мамченко

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