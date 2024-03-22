Кабмин провел заседание: какие решения приняли 22 марта

Правительство внесло изменения в условия оплаты труда членов Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы.

Кабинет Министров 22 марта провел заседание, на котором рассмотрел ряд вопросов. Какие решения было принято, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України». Законопроектом пропонується внести зміни до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» - в частині доповнення переліку страхувальників та передбачення можливості виключення за бажанням застрахованої особи при призначенні пенсій періодів позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також шести місяців з дня звільнення з метою обчислення справедливого коефіцієнта заробітної плати; ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовʼязкове державне соціальне страхування» в частині: доповнення переліку осіб, за яких має сплачуватися єдиний внесок новою категорією - особами, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, а також визначення платника єдиного внеску за таких осіб та уточнення окремих категорій платників, за яких сплата єдиного внеску здійснюється за рахунок коштів державного бюджету у звʼязку із раніше внесеними змінами до статті 4 Закону (приведення у відповідність статті 7 Закону з метою уникнення правової колізії).

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу в частині акцизного податку». Проект Закону спрямований на приведення законодавства України у відповідність до норм законодавства ЄС в частині наближення ставок акцизного податку до мінімального рівня, встановленого в ЄС. Законопроектом пропонується надати визначення терміна «проміжні продукти» відповідно до Директиви Nº 92/83/ЄЕС; збільшити розмір ставки акцизного податку для проміжних продуктів з 8,42 до 12,23 грн. за 1 л (на 3,81 грн.) (до рівня розміру діючої ставки на вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані); встановити нові розміри ставок акцизного податку на пальне з огляду на їх мінімальний рівень, передбачений Директивою 2003/96/ЄС, які набиратимуть чинності з 01.01.2028. Водночас, встановлюється графік щорічного збільшення таких ставок з 01.07.2024 по 31.12.2027 включно. Також пропонується уточнити термін «середньозважена роздрібна ціна продажу сигарет» та зазначити, що така ціна розрахована із суми загальної вартості всіх сигарет з урахуванням усіх податків, реалізованих виробниками на митній території України та ввезених імпортерами на митну територію України.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо правового статусу громадських об’єднань ветеранів війни». Законопроект спрямований на врегулювання визначення громадських обʼєднань ветеранів війни, що сприятиме посиленню їх організаційної та інституційної спроможності, а також забезпечить участь ветеранів та їх громадських обʼєднань у прийнятті і реалізації владних рішень. Проектом Закону пропонується законодавчо врегулювати поняття «громадські обʼєднання ветеранів війни»; доповнити пункт 7 статті 10 ЗУ «Про громадські обʼєднання» положеннями щодо власної назви громадського об’єднання, яке може містити інформацію про статус громадського обʼєднання, зокрема, як «ветеранське».

- Схвалено проект Закону «Про припинення участі в Угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав». Законопроектом пропонується припинити участь України в Угоді про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненій 27.03.1997 в Москві та ратифікованій Законом України від 05.03.1998 N 193/98-ВР.

- Внесено зміни до Умов оплати праці членів Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Виключено з переліку складових, на основі яких визначається розрахунковий розмір оплати праці для члена Комісії, надбавку за виконання особливо важливої роботи для фахівців з питань реформ. Виключено орієнтовний план-графік засідань Комісії на рік з переліку документів, які член Комісії подає до НАДС для укладання договору, оскільки в період дії воєнного стану засідання Комісії проводяться по мірі необхідності.

- Внесено зміну до постанови КМУ від 13.03.2022 N 303 «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану». Дозволено протягом періоду воєнного стану здійснення органами державного архітектурно-будівельного контролю на обʼєктах будівництва, які будуються поза територіями, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованими РФ, включеними до затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій переліку, позапланових перевірок за дотриманням замовниками, проектувальниками, підрядниками, та експертними організаціями: будівельних норм у частині інклюзивності будівель і споруд, виконання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної, техногенної безпеки із залученням представників Державної служби з надзвичайних ситуацій відповідно до підпункту 7 пункту 1 Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм під час будівництва обʼєктів, які будуються за бюджетні кошти.

- Затверджено, відповідно до пункту 3 «с» статті 262, пункту 1 статті 267 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, пункту 3 частини першої та частини

другої статті 6 ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання, діяльність яких повʼязана з використанням обʼєктів портової інфраструктури, а саме: мету і форми державної допомоги; категорії отримувачів державної допомоги; максимальний розмір державної допомоги, яка може надаватися; умови та спосіб розрахунку сукупного розміру державної допомоги; витрати, що можуть бути відшкодовані отримувачам державної допомоги.

- Внесено зміни до Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів, до Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, до Порядку державної реєстрації косметичних та лікарських засобів, які містять генетично модифіковані організми або отримані з їх використанням, до Порядку функціонування електронної системи охорони здоровʼя, до Положення про Єдину державну інформаційну систему трансплантації органів та тканин, до Положення про інформаційно-комунікаційний комплекс системи крові та ряду інших актів КМУ з метою передбачення функціональних вимог до доступності інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем у сфері охорони здоровʼя та документів в електронній формі, що публікуються на веб-сайтах (веб-порталах) і веб-ресурсах Міністерства охорони здоровʼя України.

- Запроваджено виплату тимчасової допомоги на дітей, щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сімʼю родичів, знайомих, прийомну сімʼю або дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна», у розмірі 2,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину, для дітей з інвалідністю - 3,5 прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку на кожну дитину. Затверджено Порядок призначення і виплати такої тимчасової допомоги.

- Внесено зміни до Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Передбачено, що вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015 N 1077, в частині завадостійкості до електромагнітних завад не застосовуються до засобів вимірювальної техніки, оскільки такі вимоги визначені Технічним регламентом законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки. Разом з тим інші вимоги Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання щодо засобів вимірювальної техніки також повинні бути виконані. Внесено зміни до Технічного регламенту засобів вимірювальної техніки з метою наближення його тексту українською мовою до тексту Директиви 2014/32/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26.02.2014 про гармонізацію законодавства держав-членів стосовно надання на ринку вимірювальних приладів.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 28.12.2000 N 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду». Доповнено постановляючу частину постанови нормою, відповідно до якої кошти, які надходять до бюджетних установ природно-заповідного фонду від надання платних послуг, використовуються відповідно до законодавства та згідно з кошторисом цих установ, в тому числі до 50 відсотків цих надходжень на преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи при організації та наданні таких послуг.

- Внесено зміни до Порядку здійснення місцевих запозичень та до Порядку надання місцевих гарантій. Включено до механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій селищні та сільські ради. Приведено Порядки у відповідність до норм Бюджетного кодексу України в частині механізму розрахунку пені за прострочення виконання своїх зобовʼязань та надання кредитору права ініціювання дебетового переказу коштів з поточних/депозитних рахунків субʼєкта господарювання або іншого позичальника на користь кредитора тощо. Доповнено Порядки положеннями щодо визначення у рішеннях про здійснення місцевого запозичення та надання місцевої гарантії осіб, уповноважених на підписання договору позики (кредитного договору) і правочину щодо надання місцевої гарантії, угоди та інших документів, що повʼязані з наданням місцевої гарантії та з реалізацією інвестиційного проекту, вчинення всіх передбачених законодавством дій у зазначених сферах. Унормовано положення Порядків щодо: дій органів місцевого самоврядування у разі зміни істотних умов місцевого запозичення та/або правочину щодо надання місцевої гарантії; створення умов для моніторингу затверджених рішень про здійснення місцевих запозичень, надання місцевих гарантій та зміни до місцевого бюджету, положення яких погоджено Мінфіном; приведення показників місцевого боргу, гарантованого АРК, обласною радою, міською, селищною чи сільською територіальною громадою боргу та надання місцевої гарантії за кредитами (позиками), залученими в іноземній валюті, до гривневого еквіваленту іноземної валюти за встановленим Національним банком України офіційним курсом гривні до іноземних валют на останній день звітного періоду тощо.

- Внесено зміни до Положення про Державну екологічну інспекцію України. Доповнено повноваження Держекоінспекції завданнями щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства у частині оцінки впливу на довкілля, стратегічної екологічної оцінки, поводження з пестицидами і агрохімікатами, реєстрації викидів та перенесення забруднювачів і відходів; інформування дозвільних органів про надані приписи субʼєктам господарювання, що здійснюють діяльність на підставі дозволів у сфері охорони навколишнього природного середовища; звернення до суду із позовом про тимчасову заборону (зупинення) або припинення діяльності підприємств у разі порушення ними законодавства про оцінку впливу на довкілля. Виключено з повноважень Держекоінспекції завдань щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із

шкідливими речовинами та сумішами. Уточнено повноваження Держекоінспекції щодо дотримання вимог законодавства у сфері управління відходами.

- Викладено у новій редакції Порядок надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затверджений постановою КМУ від 24.06.2022 N 739 «Деякі питання надання грантів для переробних підприємств». Конкретизовано субʼєктів господарювання, які можуть отримати гранти, а саме, які провадять свою господарську діяльність згідно з видами економічної діяльності Секції С «Переробна промисловість»національного класифікатору України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» у формі грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості. Передбачено надання грантів субʼєктам господарювання, які провадять (планують провадити) свою господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування, безпілотних літальних апаратів або їх частин за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні до 80 відсотків вартості проекту - за рахунок грантів, не менше 20 відсотків - за рахунок коштів отримувача (власних або кредитних). Передбачено надання грантів для створення нових або збільшення потужностей існуючих виробництв для покриття таких напрямів витрат, як фінансування оборотного капіталу, для субʼєктів господарювання, які провадять свою господарську діяльність з виробництва повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування та здійснюють виробництво безпілотних літальних апаратів або їх частин.

- Погоджено пропозицію Міністерства охорони здоровʼя стосовно реалізації до 31.12.2024 останнього етапу пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 03.03.2023 N 184 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо долучення клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами до надання медичної допомоги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення».

- Виділено Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури з фонду ліквідації наслідків збройної агресії на безповоротній основі 5 млрд. 149 млн. 677,013 тис. гривень (видатки розвитку) на нову бюджетну програму для фінансового забезпечення будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції. Викладено у новій редакції Додаток «Перелік обʼєктів з будівництва магістральних водогонів у звʼязку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, повʼязаних із знищенням Каховської гідроелектростанції, та обсяги бюджетних коштів для їх фінансового забезпечення» до Порядку реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів, затвердженого постановою КМУ від 06.06.2023 N 566.

- Внесено зміни до Порядку проведення інвентаризації земель з метою приведення його у відповідність до чинного законодавства. Передбачено, що роботи з інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок, серед іншого, включають складення електронного документа. Визначено, що за результатами проведення інвентаризації земель, державної інвентаризації земель та земельних ділянок виконавцями розробляється технічна документація відповідно до статті 57 ЗУ «Про землеустрій» та електронний документ відповідно до Порядку ведення Державного земельного кадастру.

- Внесено зміни до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках Програми з відновлення України з метою приведення у відповідність до ЗУ «Про правовий режим воєнного стану», в частині припинення повноважень військово-цивільних адміністрацій. У тексті Порядку та умов слова «військово-цивільна адміністрація» в усіх відмінках замінено словами «військова адміністрація».

- Прийнято рішення спрямувати Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури кошти гранту в сумі 37 млн. 136,3 тис. гривень, які надходять відповідно до Угоди про грант (Проект «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)») між Україною і Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10.02.2023, за спеціальним фондом державного бюджету на реалізацію інвестиційного проекту «Відновлення критично важливої логістичної інфраструктури та мережевого сполучення (RELINC)» за новою бюджетною програмою.

- Внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансового забезпечення заходів функціонування і розвитку внутрішніх водних шляхів та інфраструктури внутрішнього водного транспорту. Визначено, що бюджетні кошти спрямовуються, серед іншого, на придбання швидкісних морських пошуково-рятувальних суден для казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба» за рахунок джерел, визначених пунктами 8 і 9 статті 12 ЗУ «Про Державний бюджет України на 2024 рік», у 2024 році. Передбачено, що одним з одержувачів бюджетних коштів є казенне підприємство «Морська пошуково-рятувальна служба».

- Внесено зміни до переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобовʼязань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженого постановою КМУ від 13.09.2002 N 1371, в частині визначення Мінекономіки головним центральним органом виконавчої влади в позиції «Організація Обʼєднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)». Внесено зміни до Положення про Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України в частині виключення здійснення співробітництва з ЮНІДО.

- Внесено зміни до Порядку надання фінансової державної підтримки субʼєктам підприємництва. Надано можливість субʼєктам підприємництва, виробничі потужності яких станом на 24.02.2022 було розміщено на територіях активних бойових дій (для яких не визначена дата завершення бойових дій), територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси (для яких не визначена дата завершення бойових дій) та тимчасово окупованих РФ територіях України (для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації), включених до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії, або тимчасово окупованих РФ, затвердженого наказом Мінреінтеграції від 22.12.2022 Nº 309, пролонгувати діючі кредити, надані для фінансування оборотного капіталу.

- Затверджено Імплементаційний протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки до Угоди між Україною та Європейським Співтовариством про реадмісію осіб, вчинений 28.11.2023 у Києві.

- Здійснено, у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ проти України та участю в ній РБ, вихід України з Угоди про співробітництво в будівельній діяльності, вчиненої 09.09.1994 у Москві, Угоди про міждержавну експертизу проектів будівництва, які становлять взаємний інтерес для

держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 13.01.1999 у Саратові, та Містобудівної хартії Співдружності Незалежних Держав, вчиненої 04.06.1999 у Мінську.

-Утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Кабінету Міністрів України. Затверджено склад Міжвідомчої робочої групи та Положення про неї.

- Затверджено національний план превентивних заходів щодо припинення та запобігання грубим порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України. Планом визначено основоположні заходи у сфері соціальної політики, освіти, охорони здоровʼя, юстиції, правоохоронної діяльності та міжнародних відносин щодо вжиття превентивних заходів у співпраці з Робочою групою ООН в Україні з питань дітей та збройних конфліктів з метою припинення та запобігання грубим порушенням прав дитини.

- Передано цілісний майновий комплекс державного навчального закладу «Одеське вище професійне училище морського туристичного сервісу» у спільну власність територіальних громад Одеської області.

- Погоджено пропозицію Служби безпеки України щодо утворення бюджетної установи «Центр авіації Служби безпеки України».

- Передано бюджетні призначення, передбачені Міністерству економіки у 2024 році у загальному фонді державного бюджету за програмою «Ліквідація та екологічна реабілітація території впливу гірничих робіт державного підприємства «Солотвинський солерудник» Тячівського району Закарпатської області»у сумі 6 млн. 511,1 тис. гривень Фонду державного майна на нову бюджетну програму для забезпечення функціонування державного підприємства «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника», оскільки розпорядженням КМУ від 14.10.2022 N 910-р було здійснено передачу цілісного майнового комплексу державного підприємства «Виробнича дирекція з ліквідації Солотвинського солерудника» зі сфери управління Міністерства економіки України до сфери управління Фонду державного майна України.

- Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству аграрної політики та продовольства на 2024 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» на 14 млн. 474 тис. гривень (з них оплата праці - 11 млн. 864 тис. гривень) та відповідного збільшення обсягу видатків розвитку за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність у сфері рибного господарства» на 14 млн. 474 тис. гривень з метою забезпечення видатками утвореної відповідно до розпорядження КМУ від 15.09.2023 Nº 802-р «Деякі питання державних наукових установ, що належать до сфери управління Державного агентства меліорації та рибного господарства»державної наукової установи «Інститут рибного господарства, екології моря та океанографії».

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету з метою покриття витрат за жовтень - грудень 2023 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 156 млн. 625 тис. 21 грн., а саме: центральним органам виконавчої влади - 23 млн. 16 тис. 631 грн. для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 129 млн. 110 тис. 562 грн. для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) - 4 млн. 497 тис. 828 грн. для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

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