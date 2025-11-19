Правительство обновило правила расчета стоимости строительства на время войны

Установлены четкие проценты расходов и прибыли и создана база цен на материалы.

Кабинет Министров утвердил новые правила определения стоимости строительства, которые будут действовать во время военного положения и один год после его завершения. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Единый подход устанавливает:

10 % — общепроизводственные расходы;

3 % — административные расходы;

15 % — прибыль подрядчика.

По словам Свириденко, оплата труда строителей должна соответствовать отраслевым гарантиям и может быть повышена в сложных условиях.

Во избежание завышений создаются База цен на строительные материалы и Кодификатор строительной продукции, которые позволят сравнивать рыночные цены.

