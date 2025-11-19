Уряд оновив правила розрахунку вартості будівництва на час війни

Встановлено чіткі відсотки витрат і прибутку та створено базу цін на матеріали.

Кабінет Міністрів затвердив нові правила визначення вартості будівництва, які діятимутьмуть під час воєнного стану та один рік після його завершення. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Єдиний підхід встановлює:

10 % — загальновиробничі витрати;

3 % — адміністративні витрати;

15 % — прибуток підрядника.

За словами Свириденко, оплата праці будівельників має відповідати галузевим гарантіям і може бути підвищена в складних умовах.

Для уникнення завищень створюються База цін на будівельні матеріали та Кодифікатор будівельної продукції, що дозволять порівнювати ринкові ціни.

