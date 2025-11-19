  1. Публикации
В Раде появился проект постановления, запускающий международное преследование коррупционеров и их активов

14:06, 19 ноября 2025
Иностранные правительства планируют привлечь к поиску и экстрадиции подозреваемых в коррупции.
В Раде появился проект постановления, запускающий международное преследование коррупционеров и их активов
В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 14232 об  обращении к иностранным правительствам с просьбой содействовать в поиске, задержании и экстрадиции фигурантов коррупционных дел, а также возвращении выведенных активов.

Парламент обращается к правительствам и компетентным органам иностранных государств с просьбой усилить сотрудничество в поиске, задержании и экстрадиции лиц, причастных к коррупционным и связанным с ними правонарушениям в Украине. Также Рада просит партнеров содействовать возвращению активов, незаконно выведенных из страны.

В пояснительной записке депутаты подчеркивают: недавние расследования правоохранительных органов засвидетельствовали наличие серьезных коррупционных угроз, которые подрывают демократические институты, экономическую стабильность и доверие граждан к власти. Часть фигурантов таких дел уже покинула Украину и может скрываться в других юрисдикциях, а также выводить незаконно полученные активы за границу.

Именно поэтому, отмечают авторы, Украина обращается к международным партнерам от имени всего Украинского народа — чтобы продемонстрировать приверженность борьбе с коррупцией и усилить глобальное взаимодействие в этих производствах.

Проект постановления предусматривает обращение Украины к иностранным государствам с просьбой содействовать установлению местонахождения лиц, причастных к коррупционным преступлениям. Документ также призывает партнеров обеспечивать их задержание и экстрадицию. Отдельный акцент сделан на международной помощи в возвращении активов, незаконно выведенных из Украины.

Такое сотрудничество основывается на международных соглашениях, в частности Конвенции ООН против коррупции (UNCAC), Уголовной и Гражданской конвенциях Совета Европы о борьбе с коррупцией и других международно-правовых актах.

В документе отмечено, что реализация постановления не требует дополнительных бюджетных расходов и не повлияет на доходы государственного или местных бюджетов.

Принятие постановления усилит международное сотрудничество в борьбе с коррупцией и будет способствовать возвращению активов, незаконно выведенных из Украины. Это поможет эффективнее привлекать виновных к ответственности и снизить общий уровень коррупционных рисков. В итоге ожидается укрепление экономической стабильности и рост доверия граждан к государственным институтам.

Обращение к партнерам фактически является сигналом о намерении Украины действовать решительно и системно, а также расширять механизмы международного взаимодействия в делах, представляющих особый общественный интерес.

Автор: Анастасия Гришкова

